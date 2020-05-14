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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Из-за коронавируса в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта: детали

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Звичні маршрутки можуть бути замінені на автобуси й електробуси, – Криклій
Звичні маршрутки можуть бути замінені на автобуси й електробуси, – Криклій / ru.wikipedia.org

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что коронавирус может вызвать введение новой модели общественного транспорта в Украине. Фактически, она сводится к переходу от маршруток к автобусам и электробусам.

Міністерство інфраструктури вже ініціювало законопроєкт, який дозволяє запропонувати транспорту нову домель, розповів Криклій в ефірі телеканалу 1+1.

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Як він пояснив, нова модель дозволить містам розширити перелік транспортних засобів, який працює у форматі громадського транспорту. Тоді вони зможуть замовляти транспортну послугу в перевізників.

Це дає можливість замінити маршрутки на нормальні автобуси, електробуси. Втім це будуть вже нормальні перевізники, які надаватимуть послугу місту і комунальним підприємствам,
– заявив міністр.

Резюмуючи, Криклій також відповів на питання, коли громадський транспорт з'явиться на вулицях українських міст. Він підкреслив, що тут потрібно питати у місцевої влади, чи готова вона до цього. Втім він сам вважає, що поки ще зарано.

Коли можливе відновлення роботи транспорту?В Україні нині триває дискусія щодо відновлення роботи метро. Мер Києва Віталій Кличко попросив уряд зробити це з 25 травня.

Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що не бачить у цьому проблеми, але "епідемічна ситуація має відповідати вимогам". Водночас Владислав Криклій виступив з позицією, що це – занадто рано.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Транспорт Новости политики
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