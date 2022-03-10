В аэропорту работают только два терминала из пяти

Практически все европейское и североамериканское небо закрыто для российских авиакомпаний. В результате этих действий один из ключевых аэропортов России Шереметьево закрывает терминал D.

Достойно внимания В России уже хотят удерживать у себя иностранные самолеты

Российские СМИ сообщают, что терминал закрывают временно якобы для экономии ресурсов.

В настоящее время в аэропорту работают только два терминала из пяти. Сообщается, что оставшиеся международные рейсы могут перенести в другие терминалы.

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