Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Кстати Битва за Донбасс, срочное совещание у Байдена: основное за 55 день войны
Что касается Мариуполя, то россияне до сих пор отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска.
По словам Верещук, продолжаются сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях.
Так же было и вчера
Накануне, 18 апреля власти тоже решили не открывать гуманитарные коридоры. Российские оккупанты продолжают нарушать гуманитарное право и не прекращают блокировку и обстрелы маршрутов.
Читайте также – "Люди остались без конечностей": страшные последствия обстрела Харькова: