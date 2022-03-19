В Генштабе ВСУ говорят, что военно-политическое руководство России может пойти на изменения в действующее законодательство. Открытая мобилизация нужна врагу, чтобы продолжить затяжную войну.

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Могут осуществить провокации на территории России

Чтобы как-то оправдать мобилизацию, оккупанты могут осуществить какую-то провокацию на собственной территории – с гибелью мирного населения. Так русские уже делали – перед второй кампанией в Чечне. Это позволит властям агрессора объявить военное положение.

В Россию продолжают привозить погибших

С территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих. У врага – большие проблемы с логистикой и обеспечением подразделений. Из-за этого соответственно – очень низкое морально-психологическое состояние личного состава. Значительно возросло количество дезертиров.

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