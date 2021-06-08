Местный рыбак обнаружил тело мужчины вечером 5 июня в реке, о чем сообщил в полицию. Это произошло в микрорайоне Матвеевка.

К теме Убил женщину, еще двух человек ранил: в Винницкой области задержали мужчину – фото, видео

Оперативники быстро установили личность погибшего – 64-летний николаевец больше недели находился в розыске как без вести пропавший. Полицейские выяснили, что к убийству мужчины причастен его 36-летний сын.

"На почве бытового конфликта из-за телевизора мужчина избил отца, а когда понял, что тот не подает признаков жизни, решил скрыть преступление: завернул тело в простыню вместе с камнями, затем отвез к реке и выбросил", – говорится в пресс-службе Нацполиции.

Кроме того, правоохранителям мужчина признался, что попросил отца "приглушить" телевизор и переключить канал, но тот не согласился и возникла ссора. Задержанный сказал: "Не знаю, как объяснить, придушил руками, потом толкнул, он упал".

Что грозит задержанному

Следователи задержали злоумышленника, его действия квалифицируются по статье об умышленном убийстве, что наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Сейчас решают вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для установления окончательной причины смерти тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Жителя Николаевщины, который убил отца, задержали: смотрите видео Нацполиции