Сообщение о попытке поджога поступило в полицию после обеда 19 августа. Из "Черниговгаза" сообщили, что неизвестный разлил возле здания горючее.

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Полицейские отобрали у мужчины спички

Патрульные отреагировали быстро и отобрали у мужчины спички и бутылку с горючим веществом. Пострадавших, уверяют в полиции, нет.

Как оказалось, поджечь себя и "Черниговгаз" хотел 61-летний местный житель. Он остался без газоснабжения на несколько дней. Больше деталей об инциденте правоохранители пообещали рассказать позже.

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Мужчина принес с собой горючее / Фото Нацполиции



На место быстро прибыли патрульные / Фото Нацполиции

В Днепре ранее ради видео поджег себя школьник

Отметим, что в конце июня в Днепре с сильными ожогами госпитализировали девушку. Сообщали две версии событий. Первая – пострадавшая облилась водой из кастрюли. Однако соседка девушки рассказала, что та облила бензином и подожгла себя.

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Трагедией в мае завершилась попытка снять видео для школьника в Днепре. 12-летний мальчик облил себя легковоспламеняющимся веществом и загорелся. Спасти ему жизнь не удалось.