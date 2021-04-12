Бывшего нацгвардейца подозревают в похищении и истязании волонтера. Прокуратура уже подала в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника.

Что установило следствие

Подозреваемый был бывшим командиром одного из отделений батальона специального назначения Национальной гвардии. Человека, по данным следствия, он похитил осенью 2014 года.

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Подозреваемый, угрожая огнестрельным оружием, похитил мужчину в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. К тому времени пострадавший помогал с ведением документации в отделе кадров военной части в качестве волонтера.

Нацгвардеец связал мужчину скотчем и перевез в Днепропетровскую область. В течение месяца пленника удерживали в холодном туалете нерабочего детского оздоровительного лагеря. Кроме того, его ограничивали в пище и питьевой воде.

Во время незаконного лишения свободы, мужчину пытали, заставляя признаться в причастности к совершению определенных действий с помощью побоев, угроз и запугивания физической расправой над ним и его родными,

– говорится в сообщении.

Впоследствии мужчину перевезли и еще 2 месяца удерживали в заброшенном охотничьем домике в селе Донецкой области.



Экс-нацгвардейца подозревают в похищении и истязании человека / Фото Офиса генпрокурора