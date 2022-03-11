По состоянию на 11 марта российские оккупанты не имеют шансов на захват ни одного крупного украинского города. Это касается даже Мариуполя, который находится в самой жесткой осаде, и на который раз в 30 минут сбрасывают бомбы.

Смотрите также Воздушные силы уничтожили целый полк десантных войск России

Единственный вариант оккупации портового города – его полное уничтожение.

Путин проигрывает во времени и вынужден делать панические шаги

С военной точки зрения захватчики-террористы имеют лишь одно серьезное преимущество – в воздухе. Благодаря большому количеству ПВО и самолетов, а также возможности бомбить украинские города из-за пределов границы.

Кроме того, оккупанты наносят существенные удары артиллерией по тем крупным городам, до которых могут дотянуться. Отгонять террористов защитникам Украины довольно трудно, поскольку они располагаются в глубоком тылу и под прикрытием мирных жителей.

Несмотря на всю тяжесть ситуации, Украина стратегически переигрывает захватчиков, поскольку быстро подтянуть резервы Кремль не может. Конечно, переброски всех боеспособных частей, которые только остались в России, могут усилить группировку оккупантов, однако серьезно на ситуацию это вряд ли повлияет. Потому что таких в РФ совсем не так много, как бы хотелось московскому фюреру.

По состоянию на 11 марта оккупанты оказались в трудной ситуации: продвигаться вглубь территории Украины им трудно, поскольку ВСУ создали прочные линии фронтов. При этом украинская армия формирует резервы, которых на самом деле очень много для создания успешных контрнаступлений на разных участках страны. Так, переход из режима обороны в контрнаступление является серьезной операцией, особенно в условиях превосходства противника в воздухе, однако удары по флангам и тылам врага неизбежны.

Когда же в Генштабе примут решение отсекать группировки врага, потери со стороны РФ значительно усилятся.

Без ресурса Беларуси путинская авантюра потерпит крах

По данным источников 24 канала в разведке, российский генштаб понимает, что им сейчас любым способом нужно сковать резервы ВСУ. Сделать это можно только в случае новых нападений на Украину. Так, маневры белорусской армии на границе позволяют удерживать группировки на Волыни, однако пока это не очень мешает нашим военным отвлекаться от выполнения главных задач.

Для усиления давления на Украину захватчикам нужно продвижение сил Беларуси через границу, однако Лукашенко этого панически боится. Не желает этого и большинство белорусских военных, но их особо никто не спросит. И речь идет не о наступлении на Луцк и попытке захвата какой-то значительной территории – на это нет ни сил, ни средств. Кремлю надо просто создать дополнительное напряжение.

Как самоназванный президент Беларуси до сих пор воздерживался от отправления армии в Украину, неизвестно. Однако 11 марта Путин будет пытаться любым способом добиться продвижения группировок войск РБ на нашу территорию. Скорее всего, Лукашенко не выдержит, поскольку кремлевский фюрер крепко держит его в кулаке.

Страшная агония захватчиков

То, что мы наблюдаем на дипломатическом, политическом, информационном и военном фронтах, является агонией путинской авантюры по уничтожению украинской государственности. Никаких успехов переговоры с террористами не принесли и принести не могут, пока Путин не признает капитуляцию или его режим физически и экономически не сможет вести войну. Захватить и переварить хотя бы какой-то существенный кусок украинской территории в Москве не могут ни физически, ни с точки зрения финансов.

Кроме того, оккупантов давят санкциями, которые будут только усиливаться и с каждым днем влиять на россиян все больше.

Фактически сейчас все захватчики находятся в состоянии агонии. Из которой вряд ли выйдут, поскольку победа будет за Украиной. Впрочем, нельзя недооценивать врага, особенно с учетом того, что оккупанты не соблюдают никаких правил войны. Российское террористическое государство способно убить огромное количество украинцев ради запугивания. Поскольку его тактика – удары по гражданским объектам ради запугивания. Примером этого могут служить удары по Ивано-Франковску и Луцку. Никакого военного смысла они не имели, однако Путин хочет просто показать, что он способен дотянуться очень далеко. Он хочет, чтобы мы паниковали, однако никакого разворота ситуации в его пользу от этого быть не может.