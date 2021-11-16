Горело помещение на улице Русановской. Спасатели сообщили, что возгорание возникло на 2 метрах квадратных на втором этаже дома для лиц преклонного возраста.

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Полицейские задержали администратора и санитарку заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы,

– заявили в полиции.

Правоохранители рассказали, что горела одна из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие. Ведь там произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.

Предварительно известно, что женщины могли отравиться угарным газом. Сейчас тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Пожар не нуждался в тушении, – ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что сообщение о пожаре получили в 10:32 16 ноября от полиции. К последним обратилась администратор заведения и сообщила, что обнаружила мертвыми 5 женщин пожилого возраста.

Спасатели установили место возгорания на 2 квадратных метрах, однако пожар не пришлось тушить. Ведь из-за ограничения кислорода он прекратился.

Владелец дома пожилых людей имеет несколько таких заведений

Издание "Сегодня" написало, что предприниматель, владеющий домом для лиц преклонного возраста имеет еще такие же объекты. Правоохранители уже успели провести в них обыски.

Начальник Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонос заявил, что "физически он (предприниматель – 24 канал) зарегистрирован, юридически он зарегистрирован".

Требований лицензирования к такому виду деятельности законодательство не требует,

– заявил Богонос.

Правоохранитель пояснил, что предварительно может утверждать, что "он (предприниматель – 24 канал) имел право работать, единственное – не выполнил всех требований, не сообщил в службу по чрезвычайным ситуациям, в социальных службах он не был зарегистрирован".

Кроме того, в полиции подчеркнули, что в поле зрения правоохранителей заведение, где произошел пожар, не попадало.

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