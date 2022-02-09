Финские СМИ сообщили о решении Ниикко в среду, 9 февраля. Руководитель партии "Истинные финны" Риикка Пурра подтвердила эту информацию и назвала его предполагаемого преемника.

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Кто возглавит комитет после Ниикко

По словам Пурра, комитет иностранных дел в парламенте вместо Ниикко должен возглавить ее однопартиец Юсси Галла-аго. Официальное решение должно быть принято 10 февраля. "Но да, кандидатуру Галла-аго обсуждали у президента, и он сам согласился", – пояснила депутат.

Он – отличный кандидат на этот пост. Бывший председатель партии, имеет опыт председательства в комитете и заседал в Европейском парламенте,

– отметила Пурра.

Она подчеркнула, что председательство в комитете по иностранным делам является "одним из важнейших в парламенте даже в обычные времена". И особенно сейчас, когда на фронте внешней и политики безопасности очень неспокойно, в частности – из-за агрессивной внешней политики России.

Микко оскандалился из-за Украины

Перед этим Ниикко, который входит во фракцию "Настоящие финны", высказался о вероятном вступлении Украины в НАТО. Политик написал, что французскому президенту следует пообещать, что наше государство никогда не получит членство в Альянсе. Такие слова вызвали негодование среди общественности. Они ведь противоречат внешнеполитической позиции Финляндии.

Депутат уже извинился

Наконец, депутат извинился и удалил свое сообщение из соцсети. Он оправдывался, что имел в виду перспективы вступления Украины в НАТО. Мол, они просто "нереалистичны". В то же время, заверил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Обратите внимание! Сама Финляндия не входит в НАТО. Государство сотрудничает с Североатлантическим союзом и заявляет, что имеет право подать заявку, если этого захочет.

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