В Польше гражданские упражнялись в самообороне с войсками. Обучение является частью нового проекта Министерства национальной обороны Польши "Тренуйся с армией".

Кстати Берлин и Варшава достигли согласия по размещению систем Patriot в Польше, – СМИ

Инициатива возникла из-за тревоги общественности, поскольку в Украине идет война.

Люди учатся заряжать оружие и реагировать на сирены

Курсы выходного дня для тысяч поляков начались в октябре. Однако будут продолжаться еще и в январе из-за массового спроса. Правоохранители рассказывают, что люди стремятся учиться:

как правильно реагировать на сирены тревоги,

как держать и заряжать настоящее оружие,

как пользоваться противогазом,

а также развивать базовые навыки выживания.

Поляки надеются, что им никогда не придется использовать навыки, которые они получают при тренинге. Однако перестраховываются на всякий случай.



Курсы с военными в Польше / Фото Stars and Stripes

Тысячи поляков прошли курсы

Известно, что уже более 3500 граждан Польши от 18 до 65 лет прошли курсы, которые проводили 17 воинских частей по всей стране в октябре и ноябре. Тысячи других не смогли занять места.

Многие пошли на курсы, поскольку опасались, что война может перекинуться на Польшу, которая является членом НАТО. Беспокойство усилилось, когда во время атаки россиян ракета упала на территории Польши.