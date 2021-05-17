В Верховной Раде планируют уволить министра здравоохранения Максима Степанова. Это обусловлено неудовлетворительными темпами вакцинации.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Встречу провели 17 мая, а заседание Рады состоится 18 мая.

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Он отметил, что невозможно игнорировать позицию парламентариев, которые собрали 150 голосов за рассмотрение парламентом вопроса об отставке министра здравоохранения.

Шмыгаль объяснил причины увольнения Степанова

По словам Шмыгаля на уровне Президента Украины каждую неделю проводили совещания по вопросу вакцинации украинцев. На них Максим Степанов якобы обещал, что "препараты будут и прививки будут проводиться".

Неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации,

– объяснил основные причины возможного увольнения Степанова Шмыгаль.

Как подчеркнул премьер-министр, темпы вакцинации свидетельствуют о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера.

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