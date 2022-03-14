Об этом в своем телеграмме рассказал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

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Из-за войны Славутич полностью изолирован

В частности, в городе есть потребность в продуктах и ​​медикаментах.

Также Алексей Кулеба отметил, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Славутиче и ЧАЭС завершены. Однако, согласно актуальной информации, оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС , которую отремонтировали специалисты Укрэнерго.

Что касается остальных населенных пунктов Вышгородского района, то у них население получает необходимую помощь. Также происходит патрулирование улиц для обеспечения порядка.

Алексей Кулеба добавил, что в оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской территориальных общинах гуманитарная катастрофа. У них отсутствует связь, электроснабжение, продукты и лекарства.