Об этом говорится в официальном заявлении Комитета. В ООН выразили сожаление по поводу агрессии России, несмотря на постоянные призывы к прекращению огня.

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Судьба многих людей с инвалидностью неизвестна

Комитет глубоко обеспокоен тем, что судьба людей с инвалидностью в Украине во многом неизвестна. Постоянно поступают сообщения о том, что многие люди с ограниченными возможностями, включая детей, находятся в ловушке или остаются в своих домах, интернатных заведениях и детдомах,

– говорится в заявлении.

Люди с ограниченными возможностями не имеют доступа к необходимым лекарствам, пище, воде, предметам гигиены и санитарным условиям. При этом, они не владеют информацией и кого можно просить о помощи.

Немногие люди с инвалидностью стали переселенцами

В Комитете по правам человека ООН подчеркнули, что женщины с ограниченными возможностями могут стать жертвами сексуального насилия. Лишь немногим людям с инвалидностью удалось переехать в безопасные зоны Украины или уехать за границу.

Обратите внимание! В ООН требуют принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить защиту людей с инвалидностью во время военных действий. Прежде всего Комитет призывает Россию прекратить боевые действия и уважать нормы международного права.