Из-за вражеских массированных ударов в Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС, – Минэнерго
- В Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС из-за массированных атак, что снизило их возможности производить электроэнергию.
- Министерство энергетики заявило, что Украина не экспортирует электроэнергию, а использует ее для внутреннего потребления.
В Украине в результате вражеских атак повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Это сказалось на их возможности вырабатывать электроэнергию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
В Минэнерго отметили, что в последние дни получают много вопросов, действительно ли Украина сейчас осуществляет экспорт электроэнергии в европейские страны.
В министерстве ответили, что это неправда, а произведенная украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления.
Вследствие массированных ракетно-дронных атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак,
– объяснили в Минэнерго.
Поэтому как отметили в министерстве, все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления. Соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.
Кстати, авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал в эфире 24 Канала, что основной удар врага 19 ноября был по Бурштынской ТЭС на Прикарпатье. Цель россиян – сделать региональную энергетическую изоляцию.
Как враг осуществлял обстрел энергетики Украины в последнее время?
Вечером 20 ноября российские дроны атаковали Краматорск, ударив по строительной базе. В результате аварийного отключения без электроснабжения остался целый город.
В ДТЭК объяснили, что россияне атакуют как энергетические станции, так и сети, что затрудняет доставку электроэнергии потребителям. В частности, под ударами были Львовская, Ивано-Франковская, Черкасская, Черниговская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области, а из-за повреждения сетей три украинские атомные электростанции вынужденно уменьшили мощность.
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил, что сейчас худшая ситуация со светом в приграничных регионах. Это Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области, а также в Одесской области.