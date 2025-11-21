Из-за вражеских массированных ударов в Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС, – Минэнерго

В Украине в результате вражеских атак повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Это сказалось на их возможности вырабатывать электроэнергию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

В Минэнерго отметили, что в последние дни получают много вопросов, действительно ли Украина сейчас осуществляет экспорт электроэнергии в европейские страны.

В министерстве ответили, что это неправда, а произведенная украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления.

Вследствие массированных ракетно-дронных атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак,

– объяснили в Минэнерго.

Поэтому как отметили в министерстве, все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления. Соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.

Кстати, авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал в эфире 24 Канала, что основной удар врага 19 ноября был по Бурштынской ТЭС на Прикарпатье. Цель россиян – сделать региональную энергетическую изоляцию.

Как враг осуществлял обстрел энергетики Украины в последнее время?