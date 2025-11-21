Через ворожі масовані удари в Україні пошкоджено всі великі ТЕС і ГЕС, – Міненерго
В Україні внаслідок ворожих атак пошкоджено всі великі теплові та гідроелектростанції. Це позначилося на їхній можливості виробляти електроенергію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.
У Міненерго зазначили, що останніми днями отримують багато запитань, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни.
У міністерстві відповіли, що це неправда, а вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується винятково для забезпечення потреб внутрішнього споживання.
Внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак,
– пояснили в Міненерго.
Тому як наголосили в міністерстві, всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання. Відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється.