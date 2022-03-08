Оккупанты продолжают обстреливать не только военные объекты, но и мирное население. Так за минувшие сутки сообщается о четырех жертвах прихвостней страны-агрессора.

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Враг продолжает обстреливать мирное население в Николаевской области

В ГСЧС отметили, что в результате вражеской атаки в Николаевской области возникло 11 пожаров, 8 из которых в жилом секторе и 3 – на объектах. Во время возгораний зданий спасателям удалось эвакуировать 8 человек.

Кроме того, из-под завалов сотрудники ГСЧС вытащили еще 5 человек, которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

К сожалению, не обошлось без жертв среди мирного населения. Так, в результате вражеских обстрелов погибли 4 гражданских.

В ГСЧС отмечают, что к ликвидации последствий пожаров и происшествий в целом привлекали 15 единиц техники, а также 32 спасателя.

Еще две пиротехнические группы изъяли из жилищного сектора 15 боеприпасов.



Последствия вражеских обстрелов в Николаевской области / Фото ГСЧС



Последствия вражеских обстрелов в Николаевской области / Фото ГСЧС



Последствия вражеских обстрелов в Николаевской области / Фото ГСЧС