Первые два автобуса отправятся 9 марта
Об этом рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин. По его словам, на полный пансион в Италию отправят семьи военных.
К теме Это важно Кулеба встретится с Лавровым 10 марта
Сухомлин отметил, что уже вечером 9 марта из Житомира планируют отправить первые два автобуса.
Заметим, что в Италии готовы принимать беженцев из Украины. Об этом заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!