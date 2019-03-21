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      Ольга Черненко

      Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне

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      Чувство наживы победила над совестью
      Чувство наживы победила над совестью / Фото 24 каналу

      Очередной местный миф, что жизнь в "республике" наладится после украинских выборов. Сколько уже я слышала таких вот сказочных историй!

      О том, что нужно подождать 2015 года, потом лета, потом снова зимы, потом еще и еще. Мы ждали выборов Путина, потом местных выборов, а теперь уже ждем выборов в Украине. Мы все время чего-то ждем, уже привычно ждем, чтобы нас, наконец, признали. И каждый местный пророк, делая очередные прогнозы, дает полгода срока, чтобы все разрешилось, восстановилось, рассосалось и нас признали.

      Полгода – тот срок, когда можно забыть о пророчествах, а через полгода выдавать новые сроки улучшения жизни. Мне кажется, эти пророки живут в каком-то своем измерении жизни, в котором все непременно наладится, но только после какой-то особой зарубки на дереве истории. Перед выборами в России говорили о том, что у Путина связаны руки, а как только его выберут, он сможет что-то сделать для нас, не ориентируясь уже на общественность. Потом говорили о том, что все решится после местных выборов.

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      А теперь говорят о том, что все сразу станет понятным и прозрачным после выборов в Украине. Как будто это какие-то закономерные процессы – украинские выборы и наше признание. И мне интересно, что будет после этих выборов? Что нам будут обещать теперь? Чего нам ждать?

      Но самое поразительное, что огромное количество людей вокруг меня, не говоря этого вслух. Больше всего на свете мечтают о том, чтобы война не заканчивалась. И это не большие военные чины, я говорю о тех, кого взяли на работу в местные представительства международных гуманитарных миссий. В чьем багаже до войны было одно единственное достоинство – свободный английский, а за душой была огромная мечта вырваться из бедности, разорвав порочный круг работы в школе учительницей английского. И вот десятки этих англоговорящих вчерашних школьных учителей нашли себя.

      Они прочно заняли кабинеты нового офиса, они привыкли к преференциям новых должностей на иностранный манер – ездить с водителем, работать на собственном ноуте, иметь оплаченную телефонную связь и чай-кофе бесплатно. Они привыкли к тому, что на войне можно зарабатывать невероятные деньги – стабильно, раз в месяц, в гривневом эквиваленте. Такими деньгами делаются ремонты, покупаются дорогие вещи и планируется летний отпуск. Пусть и в зоне военного конфликта.

      Каждая из них загадывая Новогодние желания под бой курантов, мечтает не о муже или машине, а о том, чтобы война шла и шла – до выборов и после, еще полгода и еще. Потому что как только "республика" снимет эти кавычки и будет признана, международная миссия выйдет из Луганска. Офис перестанут арендовать, а все эти иностранные должности тим-лидеров станут диковинкой для местных работодателей.

      Можно, конечно, надеяться, что уезжая, иностранные делегаты за огромные заслуги возьмут кого-то с собой. Что даруют работу в другой стране, новую должность, карьерный рост… Но все реально понимают, что тем десяткам сотрудников придется искать другую работу. Никто из них после этого уровня жизни уже не сможет вернуться в школу учителями. Именно сейчас для всех них рай, о котором они вряд ли говорят вслух – им кланяется охрана и их встречает в полупоклоне уборщица. Никаких выборов и другого признания им не нужно.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Деньги Война на Донбассе Война Публикации Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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