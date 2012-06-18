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      Из Израиля массово депортируют нелегалов из Африки

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      Первыми на родину отправились граждане Южного Судана. За то, что они согласились покинуть Израиль добровольно, суданцы получили денежные компенсации - от 500 до 1300 долларов США на человека.

      В целом на территории Израиля проживают около 60 тысяч нелегалов из Африканского континента.

      Теги: Новости Израиля Южный Судан
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 июня 2012
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