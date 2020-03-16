Из-за коронавируса 50 миллионов людей могут потерять работу: исследование

Пандемия коронавируса грозит потерей примерно 50 миллионов рабочих мест. Это касается людей, которые работают в сфере туризма.

Такие прогнозы по мировому рынку труда дает Всемирный совет по вопросам путешествий и туризма (WTTC).

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По данным организации, мировой туристический сектор в 2020 году может уменьшиться примерно на 25%. Это примерно то же, что и отсутствие путешествий и любой активности в течение трех месяцев.

Вследствие такого падения в туристической отрасли количество рабочих мест может сократиться на 12-14%.

COVID-19 – большая угроза для всей туристической отрасли, а также тех работников, которые в ней работают и тех людей, которые хотят путешествовать,

– говорится в Прессрелизы организации.

Совет также обратился с призывом к правительствам всех стран мира принять немедленные меры и предоставить туристическому бизнесу государственную поддержку.

Основное о коронавирус в мире

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Ее эпицентром теперь Европа.

в мире. Ее эпицентром теперь Европа. По состоянию на 16 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 6 тысяч 668 человек . Общее количество зараженных – более 173 тысяч людей по всему миру. Есть и хорошие новости – выздоровели почти 78 тысяч человек.

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После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Италии . В стране зафиксировали 1 тысяча 809 смертей. В самом же Китае уровень заболеваемости пошел на спад.

. В стране зафиксировали 1 тысяча 809 смертей. В самом же Китае уровень заболеваемости пошел на спад. В Соединенных Штатах 16 марта проводят первые клинические испытания разработанной вакцины.

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