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      Из-за коронавируса 50 миллионов людей могут потерять работу: исследование

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      Пандемия коронавируса грозит потерей примерно 50 миллионов рабочих мест. Это касается людей, которые работают в сфере туризма.

      Такие прогнозы по мировому рынку труда дает Всемирный совет по вопросам путешествий и туризма (WTTC).

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      По данным организации, мировой туристический сектор в 2020 году может уменьшиться примерно на 25%. Это примерно то же, что и отсутствие путешествий и любой активности в течение трех месяцев.

      Вследствие такого падения в туристической отрасли количество рабочих мест может сократиться на 12-14%.

      COVID-19 – большая угроза для всей туристической отрасли, а также тех работников, которые в ней работают и тех людей, которые хотят путешествовать,
      – говорится в Прессрелизы организации.

      Совет также обратился с призывом к правительствам всех стран мира принять немедленные меры и предоставить туристическому бизнесу государственную поддержку.

      Основное о коронавирус в мире

      • ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Ее эпицентром теперь Европа.
      • По состоянию на 16 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 6 тысяч 668 человек. Общее количество зараженных – более 173 тысяч людей по всему миру. Есть и хорошие новости – выздоровели почти 78 тысяч человек.
      • 13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. Кроме этого, есть еще 4 клинически подтвержденных случая заболевания.
      • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Италии. В стране зафиксировали 1 тысяча 809 смертей. В самом же Китае уровень заболеваемости пошел на спад.
      • В Соединенных Штатах 16 марта проводят первые клинические испытания разработанной вакцины.

      Прості правила гігієни про коронавірусіПростые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

      Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Статистика исследования Коронавирус Covid-19 Работа Путешествия
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