Из-за коронавируса 50 миллионов людей могут потерять работу: исследование
Пандемия коронавируса грозит потерей примерно 50 миллионов рабочих мест. Это касается людей, которые работают в сфере туризма.
Такие прогнозы по мировому рынку труда дает Всемирный совет по вопросам путешествий и туризма (WTTC).
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По данным организации, мировой туристический сектор в 2020 году может уменьшиться примерно на 25%. Это примерно то же, что и отсутствие путешествий и любой активности в течение трех месяцев.
Вследствие такого падения в туристической отрасли количество рабочих мест может сократиться на 12-14%.
COVID-19 – большая угроза для всей туристической отрасли, а также тех работников, которые в ней работают и тех людей, которые хотят путешествовать,
– говорится в Прессрелизы организации.
Совет также обратился с призывом к правительствам всех стран мира принять немедленные меры и предоставить туристическому бизнесу государственную поддержку.
Основное о коронавирус в мире
- ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Ее эпицентром теперь Европа.
- По состоянию на 16 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 6 тысяч 668 человек. Общее количество зараженных – более 173 тысяч людей по всему миру. Есть и хорошие новости – выздоровели почти 78 тысяч человек.
- 13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. Кроме этого, есть еще 4 клинически подтвержденных случая заболевания.
- После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Италии. В стране зафиксировали 1 тысяча 809 смертей. В самом же Китае уровень заболеваемости пошел на спад.
- В Соединенных Штатах 16 марта проводят первые клинические испытания разработанной вакцины.
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