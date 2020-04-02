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      Из-за паники в Монастырисках мэр обратился к властям: что случилось

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      У Монастириськах закрили заправку через спалах коронавірусу / Фото з Facebook Андрія Старуха

      В Тернопольской области в городе Монастыриска началась паника из-за резкой вспышки коронавируса. Там закрылась единственная в городе газовая заправка, поэтому мэр обратился к властям и правоохранителям с просьбой вмешаться в ситуацию.

      Про панічну ситуацію у Монастириськах міський голова Андрій Старух повідомив на своїй фейсбук сторінці.

      Важливо Почуйте нас, ми ще живі, – мешканці Монастириського району звернулися до Зеленського

      Ситуація в Монастириськах ускладняється не лише інфекцією COVID-19, а й панічною реакцією на неї. Незважаючи на дозвіл працювати автозаправкам, у Монастириськах закрилася єдина газова заправка. Іншої газової заправки в нас немає,
      – написав Старух.

      Місцеві жителі йому розповіли, що станцію не тільки закрили, а й від'єднали і забрали з неї заправочні пістолети та шланги, а газ з ємкості викачали. Тому Старух звертається до обласної та центральної влади, до контролюючих і правоохоронних органів, аби ті вжили потрібних заходів.

      "Де мають заправитися автомобілі? Яким чином забезпечувати життєдіяльність? Як привезти ліки, засоби захисту, продукти харчування? Прошу вжити відповідних заходів", – підсумував чиновник.

       

      Що відомо про коронавірус у Монастириськах? У місті наразі дуже складна ситуація через спалах коронавірусу. Там захворіли щонайменше 77 осіб, серед яких 8 лікарів, 13 медсестер та 8 молодших медсестер. Також COVID-19 виявили у 2 держслужбовців, 2 поліцейських, в 1 рятувальника ДСНС, 1 священника, у 1 завідувача дитсадка та 1 вчителя. 

      На жаль, вже є перша жертва. Від коронавірусу помер 68-річний чоловік. Він контактував зі священником на похороні в Заліщиках, який першим захворів на коронавірус.


      Як відрізнити симптоми коронавірусу від інших хвороб / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Тернополь Новости политики
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