Из-за пожара в Киево-Печерской лавре не ездят троллейбусы

В понедельник вечером, 14 января, в Киеве из-за пожара на территории Киево-Печерской лавры приостановили движение троллейбусов маршрута №38.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Там уточнили, что троллейбусы в направлении лавры не ездят с 17:48.

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"Движение перекрыто в связи с тушением пожара в здании по адресу: ул. Лаврская, 23", – сообщили в КГГА.

Напомним, 14 января в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры возник пожар. Горит ориентировочно 200 квадратных метров помещения, на месте работают пожарные.