Из-за снега в Киеве массово происходят ДТП: в сети появились фото
Из-за снега, который засыпал Киев и пригород в среду, 14 ноября, в столице произошло уже более 50 аварий. Из-за многочисленных ДТП в городе образовались серьезные пробки.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.
Читайте также: Пробки в Киеве: город парализовало после первого снега – карта
24 канал сообщал, что в Киеве выпал первый снег, который активно знямалы на фото и видео пользователи социальных сетей.
Однако для водителей столице снег стал серьезной проблемой. Так, с утра в Киеве из-за погоды уже произошло более 50 аварий.
Всего по городу с начала снегопада более 50 аварий, 4 с пострадавшими. Очень просим не испытывать судьбу и не выезжать,
– говорится в сообщении.
В частности, в начале Гостомельской трассы произошло дорожно-транспортное происшествие с переворачиванием и пострадавшими. На место аварии выехали скорая помощь и полиция.
Столицу парализовали пробки / Источник: Telegram "Киев Оперативный"
Причиной пробок стали массовые ДТП / Источник: Telegram "Киев Оперативный"
ДТП в столице из-за снега / Источник: Telegram "Киев Оперативный"
Спасатели призывают водителей быть осторожными / Источник: Telegram "Киев Оперативный"
Кроме того, сервис Google-пробки также указывает на большое количество аварий.
Из-за снега в Киеве произошла большое количество ДТП
Из-за снега и многочисленных ДТП центр города оказался фактически парализованным.
К слову, из-за первого снега на дорогах столицы оперативно появилась уборочная техника "Киевавтодора". Спецтехника начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами, чтобы предотвратить образование гололёда.