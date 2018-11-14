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      Из-за снега в Киеве массово происходят ДТП: в сети появились фото

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      В Киеве из-за снега массово происходят ДТП
      В Киеве из-за снега массово происходят ДТП / Telegram "Киев Оперативный"

      Из-за снега, который засыпал Киев и пригород в среду, 14 ноября, в столице произошло уже более 50 аварий. Из-за многочисленных ДТП в городе образовались серьезные пробки.

      Об этом сообщает dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

      Читайте также: Пробки в Киеве: город парализовало после первого снега – карта

      24 канал сообщал, что в Киеве выпал первый снег, который активно знямалы на фото и видео пользователи социальных сетей.

      Однако для водителей столице снег стал серьезной проблемой. Так, с утра в Киеве из-за погоды уже произошло более 50 аварий.

      Всего по городу с начала снегопада более 50 аварий, 4 с пострадавшими. Очень просим не испытывать судьбу и не выезжать,
      – говорится в сообщении.

      В частности, в начале Гостомельской трассы произошло дорожно-транспортное происшествие с переворачиванием и пострадавшими. На место аварии выехали скорая помощь и полиция.

      Київ Сніг ДТПСтолицу парализовали пробки / Источник: Telegram "Киев Оперативный"

      Київ Сніг ДТППричиной пробок стали массовые ДТП / Источник: Telegram "Киев Оперативный"

      Київ сніг ДТП
      ДТП в столице из-за снега / Источник: Telegram "Киев Оперативный"

      Київ Сніг ДТПСпасатели призывают водителей быть осторожными / Источник: Telegram "Киев Оперативный"

      Кроме того, сервис Google-пробки также указывает на большое количество аварий.

      Київ Снігопад Аварії
      Из-за снега в Киеве произошла большое количество ДТП

      Из-за снега и многочисленных ДТП центр города оказался фактически парализованным.

      К слову, из-за первого снега на дорогах столицы оперативно появилась уборочная техника "Киевавтодора". Спецтехника начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами, чтобы предотвратить образование гололёда.

      Теги: Снег в Украине Новости Киева Новости Украины Новости политики Киев замело снегом Погода Непогода в Украине Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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