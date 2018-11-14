Из-за снега в Киеве массово происходят ДТП: в сети появились фото

Из-за снега, который засыпал Киев и пригород в среду, 14 ноября, в столице произошло уже более 50 аварий. Из-за многочисленных ДТП в городе образовались серьезные пробки.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

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24 канал сообщал, что в Киеве выпал первый снег, который активно знямалы на фото и видео пользователи социальных сетей.

Однако для водителей столице снег стал серьезной проблемой. Так, с утра в Киеве из-за погоды уже произошло более 50 аварий.

Всего по городу с начала снегопада более 50 аварий, 4 с пострадавшими. Очень просим не испытывать судьбу и не выезжать,

– говорится в сообщении.

В частности, в начале Гостомельской трассы произошло дорожно-транспортное происшествие с переворачиванием и пострадавшими. На место аварии выехали скорая помощь и полиция.

Столицу парализовали пробки / Источник: Telegram "Киев Оперативный"

Причиной пробок стали массовые ДТП / Источник: Telegram "Киев Оперативный"



ДТП в столице из-за снега / Источник: Telegram "Киев Оперативный"

Спасатели призывают водителей быть осторожными / Источник: Telegram "Киев Оперативный"

Кроме того, сервис Google-пробки также указывает на большое количество аварий.



Из-за снега в Киеве произошла большое количество ДТП

Из-за снега и многочисленных ДТП центр города оказался фактически парализованным.

К слову, из-за первого снега на дорогах столицы оперативно появилась уборочная техника "Киевавтодора". Спецтехника начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами, чтобы предотвратить образование гололёда.