Избивали, угрожали пистолетом и вымогали тысячи евро: на Буковине разоблачили 5 сотрудников ТЦК

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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В чём подозревают сотрудников ТЦК на Буковине?

По данным следствия, первый случай произошел в июле в селе Мамаевцы. Военнослужащие избили мужчину, который пытался выйти из автомобиля, а затем силой отвезли его в ТЦК. Там его удерживали, чтобы впоследствии мобилизовать.

Еще один случай зафиксировали 16 сентября в Черновцах. Один из военнослужащих ТЦК получил 5,5 тысячи евро за то, чтобы мужчину не мобилизовали. Тот находился в розыске за нарушение правил воинского учета, а деньги передала его мать. После этого мужчину отпустили.

В тот же день в Черновцах другой мужчина отказался предъявить документы. За это его обрызгали слезоточивым газом и силой доставили в ТЦК. Он получил легкие телесные повреждения.

Последний из зафиксированных случаев произошел 30 сентября. В Черновцах задержали отца троих детей, у которого была законная отсрочка от мобилизации. По дороге ему угрожали пистолетом и как минимум 4 раза ударили в туловище.

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На Буковине разоблачили группу сотрудников ТЦК / Офис Генпрокурора

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21 октября шестерым фигурантам сообщили о подозрении. По ходатайству прокуроров пятерых из них поместили под стражу, причем двум не разрешили выйти под залог. Еще одному подозреваемому назначили домашний арест.

Начальника отдела ТЦК отстранили от исполнения служебных обязанностей. Сейчас правоохранители также проверяют, были ли другие подобные случаи и кто еще мог быть к ним причастен.

Напомним, ранее во Львове мобилизованный мужчина скончался в больнице после жестокого избиения, к которому причастны сотрудники ТЦК. Одному из военнослужащих сообщили о подозрении, хотя ранее его уже осудили за получение взятки.