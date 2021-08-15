На жаль, це далеко не вперше, коли після побиття журналіста влада і правоохоронці мовчать, або видають пусті пресрелізи на тему: "Знайдемо і покараємо". Ну з владою все зрозуміло.

Цікаво "Хохли" просто придурюються українцями

Але (!) на моїй пам'яті ледь не вперше не чую протестних заяв журналістських і профільних громадських правозахисних організацій чи об'єднань. Раніше, за часів Кучми, Януковича, Ющенка і Порошенка, якщо був хоч якийсь факт перешкоджання діяльності журналістам – інформаційний простір вибухав протестними заявами.

"Чесно", РПР, "Стоп Цензура", "Новий Громадянин" – не великий перелік організацій, які гостро реагували на будь-яку спробу або перешкоджати діяльності журналістів, або встановити цензуру в країні.

А зараз – тиша

Пройшла майже доба і від них жодної заяви до Офісу президента. Пам'ятаю свого часу за таких обставин ті ексжурналісти, які зараз зручно вмостилися у кріслах наглядових рад чи заступників міністрів – гостро реагували. Робили заяви, що за такі факти персональну відповідальність несе президент. Ну з ними в принципі все зрозуміло – золотим медом їм замазали совість і вуста.

Але тоді у мене лишаються питання до журналістських рухів та профільних НУО.

Важливо Жахливий інцидент із побиттям журналіста не є випадковим

А чому мовчите ви? Де заяви?

Вихідні – не пояснення.

Свого часу рух "Стоп Цензура" робив заяви й вдень і вночі, і на вихідних і у будні. Ця тиша від журналістів – дуже поганий сигнал для суспільства. Бо в суспільствах де журналісти не вміють себе захищати, згортається свобода слова і приходять автократичні режими.