Задержали подозреваемых 28 июля. Всего задержали 6 мужчин, среди которых был один иностранец и родственник бывшей сожительницы ограбленного.
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Мужчины, которых задержали правоохранители / Фото Нацполиции
Забрали все, что могли
К правоохранителям обратился сам потерпевший. Он сообщил, что у него систематически требует деньги группа лиц.
По его словам, злоумышленники сначала пришли к нему домой и избили. В тот день они якобы завладели 65 тысячами гривен. Через несколько дней после этого они уже приехали к его торговому киоску. Там отобрали примерно 10 тысяч гривен и 2 телефона.
Кроме того, злоумышленников подозревают в том, что они в этот день завладели транспортным средством пострадавшего. Они, вероятно, забрали ключи и документы от Mecedes.
Задержанный дает показания следователю / Фото Нацполиции
Задержали и обыскали
Злоумышленников нашли по горячим следам. Задержание провели полицейские отряда особого назначения.
Во время обыска у мужчин нашли пистолет, нож и баллончики со слезоточивым газом. Также у них изъяли деньги и гаджеты потерпевшего.
Вещественные доказательства, которые изъяли у злоумышленников / Фото Нацполиции
Что грозит за такое преступление
Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса. Они предусматривают разное наказание
- Разбой с проникновением в жилье – от 7 до 12 лет тюрьмы.
- О вымогательстве совершенном повторно группой лиц – от 3 до 7 лет тюрьмы.
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