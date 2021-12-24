Так, в целом месячный рост смертности составил 53%. Свежие данные о демографической ситуации в Украине обнародовали в сервисе мониторинга Opendatabot.

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Самые частые причины смерти украинцев

В октябре среди основных причин смертности на первом месте сердечно-сосудистые заболевания – 55%.

COVID-19 вышел на второе место – 20,3% от всех смертей.

Среди других причин:

на третьем месте – онкозаболевания – 8,4%;

заболевания органов дыхания – 5,4;

несчастные случаи – 3%;

заболевания органов пищеварения – 3%.

Внимание! С января по сентябрь в Украине ежемесячно умирало от 43 до 68 тысяч человек.

Чрезмерная смертность возросла более чем вдвое

В течение месяца показатель смертности от коронавируса вырос в пять раз – умерло более 15 тысяч человек.

Всего в течение 10 месяцев 2021 года умерло 562 тысячи украинцев. Чрезмерная смертность за этот период составила 77 011 человек. Это вдвое больше прошлогоднего показателя, когда избыточных смертей было 32 569 за весь год.

Чрезмерная смертность – что это? Это превышение количества смертей над ожидаемым показателем. В этом случае для сравнения использовали средние ежемесячные данные за пять лет – с 2015 до 2019 года.

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