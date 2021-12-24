Так, в целом месячный рост смертности составил 53%. Свежие данные о демографической ситуации в Украине обнародовали в сервисе мониторинга Opendatabot.
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Самые частые причины смерти украинцев
В октябре среди основных причин смертности на первом месте сердечно-сосудистые заболевания – 55%.
COVID-19 вышел на второе место – 20,3% от всех смертей.
Среди других причин:
- на третьем месте – онкозаболевания – 8,4%;
- заболевания органов дыхания – 5,4;
- несчастные случаи – 3%;
- заболевания органов пищеварения – 3%.
Чрезмерная смертность возросла более чем вдвое
В течение месяца показатель смертности от коронавируса вырос в пять раз – умерло более 15 тысяч человек.
Всего в течение 10 месяцев 2021 года умерло 562 тысячи украинцев. Чрезмерная смертность за этот период составила 77 011 человек. Это вдвое больше прошлогоднего показателя, когда избыточных смертей было 32 569 за весь год.
Это превышение количества смертей над ожидаемым показателем. В этом случае для сравнения использовали средние ежемесячные данные за пять лет – с 2015 до 2019 года.
Демографическая ситуация в 2020 году: главное
- Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов. К 2050 году оно может составить 35 миллионов. Об этом говорится в аналитической справке Организации Объединенных Наций "Демографические процессы".
- В Украине в прошлом году умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек.
- Численность имеющегося населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.