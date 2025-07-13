Первым на вопиющую коллаборацию обратил внимание журналист Остап Ярыш. В посте в соцсети "Х" он напомнил, что "Ахмат" известен своими военными преступлениями – в частности пытками, казнями гражданских, мародерством и участием в фильтрационных операциях. Более того, их активно использовали как инструмент кремлевской пропаганды, передает 24 Канал.

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"Самое глупое решение"

Позже пост Яриша ретвитнул прессекретарь МИД Украины Георгий Тихий. Он раскритиковал решение The New York делать репортаж вместе с российскими военными преступниками, назвав его "самым глупым".

Это не "баланс" или "другая сторона истории". Это просто предоставление площадки российской пропаганде для введения аудитории в заблуждение. Печально видеть, как манипуляции уровня Дюранти снова возвращаются в NYT,

– написал Тихий.

Справка: Уолтер Дюранти – корреспондент NYT в 1930-х, известен тем, что отрицал Голодомор и оправдывал сталинский режим.

Между тем пользователи сети обратили внимание, что автор репортажа – Нанна Гайтманн – живет в Москве.

К слову, недавно главком Александр Сырский заявлял, что украинские силы восстанавливают позиции и удерживают контроль на территориях Курской и Белгородской областей России, "сковывая" значительное количество противника в приграничье.