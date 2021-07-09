ЖК LIFE STORY – это новый комплекс от LEV Development, который расположен вблизи парка Феофания. Его "изюминкой" являются представительские этажи, которые дарят не только фантастический панорамный вид, но и гарантируют дополнительную приватность.

К теме Здоровый образ жизни и удовлетворение инвесторов: в ЖК LIFE STORY установили велопаркинг

Верхние этажи – это место единомышленников, имеющих общие ценности и взгляд на жизнь. Соответственно, пространство общего пользования должно соответствовать этим параметрам и усиливать особенную атмосферу.

Талантливые дизайнеры справились с задачей, воплотив в пространстве три ключевых момента: изысканный стиль, использование натуральных материалов и подчеркивание имиджа владельцев апартаментов.

Теплое дерево, рельеф натурального камня и удачно подобранная керамика обеспечивают изящество пространства, что звучит вдохновенной гармонией. Здесь нет крикливых деталей, каждый элемент играет свою роль в общем ансамбле.

Элементом, который акцентирует статус пространства и его жителей, стал цветной металл. В сочетании с выдержанной изысканностью он создает атмосферу, в которой каждый почувствует свою уникальность.

Светло-серо графитовые цвета и лаконичность терракота стали продолжением уникального чикагского фасада жилого комплекса. Выбор материалов и смелый инновационный подход при дизайне пространства отражают характер будущих жителей, для которых комфорт, уют и оригинальность – это не прихоть, а будничная необходимость.

Также здесь предусмотрены инсталляции с озеленением. Они не только разбавят грубые фактуры, но и будут способствовать бодрому настроению и ощущению свежести природы независимо от времени года. Эффективные зоны для отдыха и паркинга колясок и велосипедов удалось создать благодаря современным решениям и продуманной эргономике пространства.

О представительских этажах в ЖК LIFE STORY

Верхние этажи ЖК LIFE STORY, который расположен недалеко от живописного парка Феофания, благодаря панорамным окнам готовы вдохновить своих жителей невероятным видом из окна. Высокие потолки увеличивают пространство и дополняют приятное впечатление.

Шумные соседи не побеспокоят ваш покой, который защищен усиленной шумоизоляцией. Это же касается незваных гостей – попасть на этаж могут только владельцы с помощью специальных карточек.

Холл – это стильная прихожая вашего дома, которая ничем не уступит 5-звездочной гостинице. Он станет барьером между внешним миром и собственным домом, где останутся все заботы.

Ваше жилье станет особым пространством, наслаждению которым не сможет помешать ни один посторонний фактор.

Узнать больше о преимуществах и цены квартир на представительских этажах в ЖК LIFE STORY можно на сайте LEV Development или в отделах продаж:

на локации у строительства:

вул.Метрологичная, 13

отдел обслуживания клиентов:

Саксаганского, 69

главный офис: