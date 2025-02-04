Этот населенный пункт находился под оккупацией врага в 2022 году, однако осенью был освобожден нашими защитниками и вернулся под украинский флаг. Где расположен Изюм, какое расстояние от города до линии фронта – читайте в материале 24 Канала.

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Где именно расположен Изюм на карте

Изюм – город на юго-востоке Харьковской области. Расстояние от этого населенного пункта до административной границы с Донецкой областью составляет почти 18 километров.

Где расположен город Изюм, который атаковала Россия: смотрите на карте

После начала полномасштабного вторжения, а именно 7 марта 2022 года, Изюм находился под вражеской оккупацией. Также город получил значительные повреждения во время боев, а также при непосредственном пребывании там врага.

Уже 10 сентября в результате успешной Харьковской операции, которую провели ВСУ, Изюм был освобожден из-под вражеской оккупации. 15 сентября в городе обнаружили место массового захоронения на более 440 человек. Позже таких мест нашли еще несколько.

4 февраля 2025 года Изюм пострадал в результате удара российской баллистической ракетой по центру города. По состоянию на 14:30, в населенном пункте погибли 5 человек, еще 38 – пострадали. Также российская атака повредила в Изюме административные здания и жилой дом, на местах работали спасатели.

Сейчас Изюм находится на расстоянии около 47 километров от нынешней линии обороны у населенного пункта Колодязи, что в Донецкой области. Кроме того, расстояние от Изюма до Харькова автомобильными дорогами составляет ориентировочно 125 километров.

К слову, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал в январе 2025 года, что в Харьковской области строят фортификационные сооружения для круговой обороны Изюма и Балаклеи. Это является частью плана укрепления обороноспособности региона.