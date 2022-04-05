По данным Генерального штаба ВСУ, россияне хотят собрать фейковые доказательства, что якобы украинская армия совершает многочисленные военные преступления.

Важно Бьют оккупантов их же оружием: на Изюмском направлении ВСУ впервые применили "Солнцепек"

Очередные фейки от россиян

Для этого оккупанты обстреляли Изюм. Затем они подробно фиксируют последствия атаки, чтобы выдать их за преступления ВСУ.

В городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования",

– пишут в Генштабе.

Напомним, близ Изюма сейчас продолжаются активные и тяжелые бои. Захватчики концентрируют там большое количество техники, но ВСУ не дают им продвинуться дальше на Донбасс.

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