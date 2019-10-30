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      Изменения в Налоговый кодекс не способны залатать дыры в бюджете 2020

      29 Читати новину українською
      Михаил Волынец
      Михаил Волынец / gordonua.com

      Предложенные депутатами изменения в Налоговый кодекс не способны залатать дыры в бюджете 2020.

      Об этом заявил в эфире 24 канала глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

      По его словам, предприятия добывающей отрасли сейчас и без того находятся в трудном экономическом положении. Из-за высокой конкуренции на мировых рынках и неблагоприятной ценовой конъюнктуры.

      "Поэтому если дополнительно увеличить налоговое бремя на добывающие компании, то это может вообще привести к остановке производства. При формировании бюджета на следующий год профильный парламентский комитет пытается идти легким путем. Взять и обложить всех и все более высокими налогами. Но этим бюджетные дыры не залатать. Можно наоборот нанести экономике государства существенные потери. С закрытием предприятий начнется неконтролируемая миграция. Кто-то об этом подумал, прежде чем предлагать парламенту законопроект 1210? Производители не смогут платить более высокую ренту на добычу, мы потеряем рынки сбыта, оставим людей без работы", – отметил Михаил Волынец.

      По его словам, изменения в Налоговый кодекс нужно доработать, учесть все негативное влияние экономику. И только после выносить на рассмотрение парламента.

      blog_ava
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      Теги: Финансы Бюджет Налоги Налоговый кодекс
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