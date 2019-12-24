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      Изменения в предоставлении коммунальных услуг: за что и кому платить

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      Правительство утвердило новые правила предоставления услуги горячего водоснабжения и типовые договора. Впервые подробно прописали, за что и кому украинцы должны платить. А уже потом, обещают, что это будет касаться не только горячей воды, но и всех видов коммунальных услуг.

      Что предусматривают новые правила

      • Теперь потребители будут иметь четкий алгоритм действий – к кому обращаться в случае возникновения проблем и даже как добиться перерасчета.

      К слову: Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина

      • В документе прописали, что температура горячей воды должна быть не ниже 50 градусов Цельсия и не выше 75. Если не будет соответствовать норме, то потребитель будет платить, как за холодную. Конечно, если докажет.

      • Правительство унормировало снятие контрольных показателей с приборов учета.

      • Жители многоэтажек смогут получать услуги как "в квартиру", так и "на входе в дом". Но если общедомовой счетчик зафиксирует, что услуга качественная, а по дороге в квартиру что-то пойдет не так, претензии будут к организации, обслуживающей внутридомовые сети.

      Кто будет контролировать качество услуг

      В Ассоциации управляющих недвижимостью объяснили, что намерения хорошие, но утопические. Тотальный контроль качества услуг по силам разве что управляющим – менеджерам, которые решают коммунальные проблемы всего дома за отдельную плату. Даже Объединению совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), которых в Украине около 30 тысяч, здесь самостоятельно не справиться.

      Принятие новых правил оказания услуг действительно усложняет учет, это подтверждают коммунальщики.

      Будет три строки только по услуге централизованного отопления. Отдельная плата за поставку тепловой энергии, за абонентское обслуживание и взнос на обслуживание прибора учета,
      – сказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

      За дополнительный контроль придется доплачивать. Вид договора с "Киевтеплоэнерго" киевляне должны выбрать до 1 мая. Чтобы выбрать "коллективный" нужно создать ОСМД. В этом случае не надо платить абонплату поставщику.

      В правительстве готовят постановление о пересчете всех услуг, в случае их некачественного предоставления. В частности, отопления, газа и электроэнергии.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Кабинет Министров Украины Новости недвижимости Тарифы Водоснабжение
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