Коммунальные услуги

Тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию снова оставили без изменений. Кабмин продлил действие действующего тарифа 1,68 гривны за киловатт-час минимум до 31 августа. Как 24 каналу пояснил Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, на очередное откладывание изменения тарифа есть 3 причины:

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Может уменьшиться доля населения, которая будет платить за электроэнергию. Так было после отмены льготного тарифа в январе.

Обновленная модель может привести к злоупотреблениям со стороны потребителей.

Одно лишь повышение тарифов не решит кризиса в энергетике Украины.

О том, каким может быть тариф на электроэнергию с 1 сентября, читайте в нашем материале.

Новые тарифы на газ

В августе кубометр газа для населения будет стоить от 7,99 до 16,99 гривны. Это для тех, кто отказался от годового предложения и выбрал месячное. Отметим, что в прошлом месяце максимальный тариф на газ был существенно ниже – на 3,52 гривны. Подробнее с тарифами от всех поставщиков можно ознакомиться по ссылке.



Тариф на газ снова вырос / Фото Unsplash

Напомним, что с 1 мая всех украинцев автоматически перевели на годовые тарифы. Но при желании, каждый может перейти на месячный. Трудно сказать, что выгоднее сейчас. К примеру, в августе 4 газопоставщиков предложили месячный тариф на годовые годового, семеро установили тариф выше, а еще пятеро – наоборот предлагают более выгодные месячные предложения, чем годовые.

Туризм и пересечение границы

Новые правила въезда в Украину

Из-за опасного штамма Дельта, Минздрав с 5 августа ужесточает условия въезда в страну, в том числе и для украинцев. Поэтому пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины при наличии одного из 2 документов:

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами.

Справка 063-О о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19.

Если такие документы отсутствуют, нужно установить приложение "Вдома" и начать самоизоляцию через 72 часа при отсутствии отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста, сделанного в течение 72 часов с момента пересечения границы.

Открытие границ

Несмотря на усиление ограничений благодаря вакцинации все больше стран открываются для украинских туристов. С 1 августа для привитых туристов откроется Саудовская Аравия. Для посещения этой страны необходимо предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19 одной из вакцин:

Moderna;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca;

Pfizer/BioNTech.



Саудовская Аравия открылась для украинцев / Фото Unsplash

Днем ранее открывается и Италия. Правда, есть дополнительное условие: 5 дней в самоизоляции.

Кроме того, украинцы могут летать на Кипр, в Грецию, Францию, Великобританию, Ирландию, Германию, Хорватию, Литву, Латвию, Эстонию, Нидерланды, Турцию, Египет, Черногорию, Болгарию. В целом для Украины открыты более чем 120 стран мира. Чтобы не потеряться: куда можно, а куда – нет, в Министерстве иностранных дел Украины разработали специальную интерактивную карту.

Пока одни страны открывают границы, другие усиливают ограничения. Кипр изменил правила въезда для непривитых украинцев:

каждый турист должен иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до путешествия.

повторный тест нужно пройти по прилету в страну.

и отбыть 3 часа на самоизоляции до получения результата.

Новые авиарейсы из Украины

Лоукостер Ryanair с августа запускает сразу 5 новых направлений из Львова:

Краков (Польша) с 1 августа: по пятницам и воскресеньям. Этот рейс раньше приостановили из-за ситуации с коронавирусом, а теперь восстановят.

Каунас (Литва) со 2 августа. Рейс будет происходить 2 раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Венеция (Италия) с 3 августа дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Будапешт (Венгрия) с 3 августа: каждый вторник и субботу.

Дюссельдорф (Германия) с 5 августа: по понедельникам и четвергам.



Ryanair запускает 5 новых рейсов из Украины / Фото Unsplash

Украинский лоукостер SkyUp анонсировал запуск рейса Львов – Даммам (Саудовская Аравия) с 5 августа.

Электронные паспорта

С 23 августа вступает в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным. Теперь е-паспорт можно предъявить:

во время путешествий по железной дороге или в самолете в пределах Украины;

во время медицинского обслуживания или банковских операций;

для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты;

при приобретении товаров в магазине;

для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Но только на территории Украины. За рубежом нужно иметь при себе бумажный паспорт.

Новые кассовые аппараты

Наступят изменения и для предпринимателей, которые обязаны пользоваться РРО и выдавать чеки клиентам. Государственная налоговая служба напомнила, что с 1 августа на чеках должны быть:

наименование субъекта хозяйствования;

закругление суммы к уплате;

указание валюты операции;

наименование платежной системы.

Завершение Олимпиады

В воскресенье, 8 августа, состоится закрытие Олимпиады-2020. По состоянию на 30 июля Украина завоевала 4 бронзовых медали:

Первую медаль получила дзюдоистка Дарья Белодед.

Следующим бронзу завоевал фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в смешанной парной стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров.

Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль Олимпиады-2020 в заплыве на 800 метров.

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Вступительная кампания завершится

До 2 августа абитуриенты, которых вуз рекомендует к зачислению на бюджетную форму обучения, должны подать оригиналы документов. Зачисление же состоится 9 августа, а перевод на вакантные места – до 19 августа.