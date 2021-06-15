Новость о преступлении поступила в полицию еще 9 июня. А уже 15 числа правоохранителям сообщили, что злоумышленник находится в Чугуеве.
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Детали преступления и что известно о злоумышленнике
Следователи установили, что мужчина угрожал 34-летней женщине ножом. Она предложила ему деньги. Затем он забрал 1800 гривен, а потом изнасиловал потерпевшую.
Злоумышленником оказался 31-летний житель села Старая Гнилица Чугуевского района. Он уже был судим за нанесение телесных повреждений.
Задержание злоумышленника в Чугуеве / Фото патрульной полиции Харьковской области
Нападающий находится в отделении полиции. Сейчас с мужчиной проводят следственные действия
Злоумышленника доставили в полицейский участок / Фото патрульной полиции Харьковской области
Нападающий находился в розыске
Подозреваемого объявили в розыск 11 июня. Среди его примет выделяли:
- возраст – 35-40 лет,
- рост – 175 сантиметров,
- лысоватость,
- седина,
- крепкое телосложение.
На месте преступления он был в спортивной одежде темно-синего цвета. С собой имел серый рюкзак.
За предоставление достоверной информации полиция предполагала денежное вознаграждение.