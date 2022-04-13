Президент Украины призвал помогать расследовать эти военные преступления. Если к этому приобщатся другие европейские страны, то их удастся избежать другим, передает 24 канал.

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Виновных обязательно необходимо наказать

Владимир Зеленский отметил, что российские военные расстреливали мирных людей, пытали и насиловали их. Что они взрывали больницы и бомбили роддома. Не брезговали захватчики артиллерийскими обстрелами укрытий, где прячутся дети, а также сожжением складов с едой.

Нет такого преступления, которое бы не совершили российские солдаты за 49 дней этого вторжения. Все эти военные преступления мы обязательно расследуем и установим всех виновных. И найдем их, сколько бы времени нам не понадобилось на это,

– подчеркнул он.

Президент напомнил, что большинство сталинских палачей так и не ответили за все, что совершили. Поэтому сейчас очень важно привлечь к ответственности новое поколение. Это позволит не разыскивать их за преступления против Балтийских народов, Финляндии, Польши или какого-либо другого государства Европы.

Владимир Зеленский призвал всех, кто завоевал для себя свободу в XX веке, сохранить ее в XXI.

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