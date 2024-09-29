Об этом рассказали ABC американские чиновники. Отметили, небольшие операции или "пограничные движения" в Ливане с целью уничтожения позиций "Хезболлы" на границе уже начались или вот-вот начнутся.

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Операции Израиля на границе Ливана

Чиновники предположили, что Израиль, похоже, еще окончательно не решил, начинать ли наземную операцию, однако готов к ней. По мнению источников, если наземная операция состоится, ее масштабы, скорее всего, будут ограниченными.

Ключевым моментом является выполнение обещания, данного израильтянам, что десятки тысяч перемещенных с севера страны смогут вернуться домой. Американские чиновники отметили, что для этого недостаточно просто обезглавить "Хезболлу".

ЦАХАЛ ударил по объектам "Хезболлы" в Ливане

Ночью истребители нанесли удары по десяткам целей "Хезболлы" в Ливане. Об этом сообщили ВВС Израиля в соцсети X, ранее известной как твитер.

Среди объектов, которые атаковал ЦАХАЛ, ракетные установки, нацеленные на Израиль, здания, которые использовала "Хезболла", в частности, места хранения оружия, а еще военные структуры.

В ВВС отметили, что израильские военные продолжают мощные нападения, нанося ущерб и ухудшая военный потенциал и инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане.

Атака ЦАХАЛа на объекты "Хезболлы" в Ливане: смотрите видео

США видят возможность наземного вторжения Израиля в Ливан