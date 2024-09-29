Об этом рассказали ABC американские чиновники. Отметили, небольшие операции или "пограничные движения" в Ливане с целью уничтожения позиций "Хезболлы" на границе уже начались или вот-вот начнутся.
Смотрите также Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла погиб в результате авиаудара: что известно на данный момент
Операции Израиля на границе Ливана
Чиновники предположили, что Израиль, похоже, еще окончательно не решил, начинать ли наземную операцию, однако готов к ней. По мнению источников, если наземная операция состоится, ее масштабы, скорее всего, будут ограниченными.
Ключевым моментом является выполнение обещания, данного израильтянам, что десятки тысяч перемещенных с севера страны смогут вернуться домой. Американские чиновники отметили, что для этого недостаточно просто обезглавить "Хезболлу".
ЦАХАЛ ударил по объектам "Хезболлы" в Ливане
Ночью истребители нанесли удары по десяткам целей "Хезболлы" в Ливане. Об этом сообщили ВВС Израиля в соцсети X, ранее известной как твитер.
Среди объектов, которые атаковал ЦАХАЛ, ракетные установки, нацеленные на Израиль, здания, которые использовала "Хезболла", в частности, места хранения оружия, а еще военные структуры.
В ВВС отметили, что израильские военные продолжают мощные нападения, нанося ущерб и ухудшая военный потенциал и инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане.
Атака ЦАХАЛа на объекты "Хезболлы" в Ливане: смотрите видео
США видят возможность наземного вторжения Израиля в Ливан
- CNN пишет, что США видят признаки подготовки возможного наземного вторжения Израиля в Ливан. В частности, Иерусалим перемещает свои силы к северной границе.
- По словам одного из чиновников, такая оценка основывалась на мобилизации израильских войск и зачистке территорий в рамках подготовки к началу наземного вторжения.
- Накануне, в субботу, представитель ЦАХАЛа Питер Лернер заявил, что военные готовятся к возможности наземного вторжения. Однако это был лишь один из рассматриваемых вариантов.
- Заявленная цель Израиля – вернуть более 60 тысяч жителей в свои дома на север страны недалеко от границы с Ливаном.
- Ранее главный генерал Израиля Герци Халеви заявил, что страна готовится к возможному вводу сухопутных войск в Ливан.