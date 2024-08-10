По информации издания, говорится о Валиде Алсуси. Известно, что он занимал должность руководителя отдела сил общей безопасности ХАМАСа в южной части Сектора Газа.

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Что известно об ударе Израиля по школе в Газе

По данным израильской разведки, Алсуси активно занимался разведкой и имел информаторов по всей Газе. Удар, состоявшийся вчера, 9 августа, направлялся на молитвенную комнату в школе ат-Табаин, расположенной в районе Дарадж.

На момент атаки в помещении находилось не менее 20 боевиков и старших командиров. В то же время агентство гражданской обороны Сектора Газа сообщает, что в результате удара погибли до 100 человек. Однако, ЦАХАЛ опровергает эти данные и отрицает такое количество жертв.

Впоследствии в Reuters написали, что ЦАХАЛ заявил о ликвидации 19 радикалов в результате удара по школе в Газе. Личности этих убитых установлены израильской стороной.

В то же время подконтрольные ХАМАС власти Газы утверждают, что в школе размещались палестинские беженцы.

В свою очередь, Алжир запросил проведение заседания Совбеза ООН из-за удара Израиля по школе в Газе.