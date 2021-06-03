Коалиционное соглашение подписали за 2 часа до крайнего срока, когда необходимо было сформировать коалицию. Свою подпись на документе поставил лидер партии "РААМ" Мансур Аббас.
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По данным СМИ, процесс затянулся из-за нового требования Беннетта. Его политик выдвинул после встречи с Нетаньяху. Однако, в конце концов сторонам удалось достичь согласия.
Лапид уже сообщил о формировании новой коалиции президенту Израиля Реувена Ривлина.
Все необходимые подписи для формирования коалиции удалось собрать / The Jerusalem Post
Кто войдет в будущее правительство
- Бени Ганц – министр обороны;
- Авигдор Либерман – министр финансов;
- Аэлет Шакед – министр внутренних дел;
- Гидеон Саар – министр юстиции;
- Ифат Шаша-Битон – министр образования;
- Мирав Михаэли – министр транспорта;
- Омер Бар-Лев – министр внутренней безопасности;
- Ницан Горовиц – министр здравоохранения;
- Тамар Зандберг – министр экологии;
- Иссави Фридж – министр регионального сотрудничества;
- Пнина Тамано-Шата – Министр Алии и интеграции;
- Хили Троппер – министр культуры и спорта;
- Мансур Аббас – глава комиссии внутренних дел в Кнессете.