Израильские издания массово пишут о липовых тестах хасидов на COVID-19, с которыми те возвращаются из Украины.
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Хасиды возвращаются из Умани с поддельными тестами
В частности, 13 студентов иешивы полиция Израиля задержала по возвращению из Умани с фальшивыми справками об отрицательном тесте на коронавирус.
Из аэропорта их на машинах скорой помощи доставили к месту жительства, а не в карантинные отели. В полиции отметили, что после того, как студенты поправятся, по ним начнут расследование по подозрению в распространении болезни.
Правоохранители считают, что на рейсах из Украины могут быть десятки людей с липовыми справками об отсутствии COVID-19.
В то же время издание Walla News пишет, что управление по регистрации населения получило информацию о десятках израильтян, заразившихся коронавирусом во время пребывания в Умани. Для того, чтобы прилететь домой, они показали поддельные справки.
Кроме того, 7kanal сообщает, что хасиды за фейковый результат теста и своевременный вылет из Украины платили по 20 долларов.
Хасиды в Умани и коронавирус: коротко
- В Умани завершилось празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана, которое длилось с 6 по 8 сентября.
- Хасиды часто нарушали карантин, игнорируя масочный режим и противоэпидемические требования. За это время у 13 паломников подтвердили коронавирус, 9 сейчас находятся в Умани, еще 4 – вернулись в Израиль.