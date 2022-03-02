Оккупанты никак не могут пройти в Киев, поэтому они продолжают бомбить города рядом. На своем телеграм-канале Алексей Гончаренко показал последствия ударов по Белой Церкви.

Важно Ракетный обстрел телецентра на Дорогожичах: повреждена телевизионная башня

Эти подонки будут отвечать за каждое разрушенное сооружение в каждом украинском городе. Смерть врагам,

– написал Гончаренко.

На фото можно увидеть уничтоженные здания, сорванные крыши, а также извитый металл.



Последствия взрывов в Белой Церкви / Фото из телеграма Алексея Гончаренко



Последствия взрывов в Белой Церкви / Фото из телеграма Алексея Гончаренко



Последствия взрывов в Белой Церкви / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Заметим, что ситуация в Белоцерковском районе контролируемая. Несмотря на то, что вечером в Белой Церкви прогремели два взрыва, пострадавших нет.

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