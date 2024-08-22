Они оказались в считанных метрах от потока пепла, но мгновенно начали снижение и только поэтому, чудом удалось избежать трагических последствий.

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Этот момент удалось зафиксировать на видео. В нем можно увидеть, что действительно десятки альпинистов находятся на вершине вулкана, когда он внезапно начал извергаться.

Люди срочно начали бежать по склону вниз, спасаясь от ядовитых газов и раскаленного пепла.

Момент извержения вулкана: видео

Вулкан активен

Сейчас индонезийские власти призывают жителей и туристов не подниматься на вулкан.

Отмечают, что активность вулкана находится на уровне II, и все виды деятельности запрещены в радиусе 3 километров от кратера.

По данным местных властей, с начала года вулкан извергался уже 2387 раз. То есть, активность Дуконо остается высокой.

Что известно о вулкане Дуконо

По данным Volcano Discovery, Дуконо – это удаленный вулкан на острове Хальмахера (Индонезия). Это один из самых активных вулканов в мире, который проявляет постоянную активность с 1933 года.

Вулкан окружен густыми тропическими лесами, что затрудняет его изучение. При этом он привлекает внимание вулканологов своей активностью и геологическим особенностям.

Справочно. Дуконо – сложный вулкан с широким, низким профилем. Имеет несколько перекрывающихся вершин и кратеров.Один ик кратеров Дуконо имеет диаметр около 700 метров, и в его пределах часто наблюдаются активные лавовые озера.