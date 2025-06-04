Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Copernicus.

Читайте также Когда "пол как лава" по-настоящему: в сети показали, как туристы бежали из-под Этны

Европейское космическое агентство опубликовало фото вулкана Этна

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало уникальные спутниковые снимки извержения вулкана Этна, произошедшего 2 июня 2025 года. На фото видно столб пепла и дыма высотой около 6 500 метров, поднявшийся над самым высоким активным вулканом Европы, расположенным на острове Сицилия. Снимки сделаны спутником Sentinel-2C.

Спутниковые кадры извержения Этны / Фото European Union, Copernicus Sentinel-2C

Извержение вулкана Этна: детали события

Как сообщалось ранее, 2 июня 2025 года вулканический пепел начал оседать на дороги и здания.

Активность Этны усиливалась постепенно. Ночью фиксировались слабые подземные толчки, которые быстро переросли в серию непрерывных взрывов с возрастающей интенсивностью,.

По информации Национального института геофизики и вулканологии Италии, причиной извержения мог стать обвал материала на северном склоне Юго-Восточного кратера. Специалисты также подтвердили появление "лавового фонтана" после выброса пепла.