Расплавленная лава может сделать дорогу не проездной и заставить водителей искать альтернативные прибрежные маршруты. Поток лавы движется к трассе, соединяющей восточную и западную части острова.

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Что угрожает туристам

Жители штата готовятся к дальнейшим срывам. Если лава из вулкана достигнет ключевой магистрали, то заблокирует самый быстрый путь, соединяющий две стороны острова.

Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях / Фото Sky News

Сначала лава медленно протекала в 4,3 километрах от трассы. Как позже сообщили ученые Геологической службы США, на следующей неделе она может перерезать проезжую часть. Однако лава также может изменить курс и не задеть отрезок дороги.

Какие действия власти

Местные политики направили президенту Байдену письмо с требованием предоставить "немедленную помощь" на случай, если раскаленная магма перекроет шоссе. Тем временем туристы заблокировали движение на автодорогах острова, пытаясь полюбоваться яркими стекающими с горы ручьями.

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Люди заняли практически все отели в окрестностях и арендовали вертолеты для осмотра с воздуха. Полиция штата сообщила, что из-за этого произошло столкновение двух автомобилей. В результате этого два человека госпитализировали с легкими травмами.

Извержение вулкана Мауна-Лоа: главное