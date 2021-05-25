Этот факт блогеры скрывают, а о розыгрыше рассказывают, как о чем-то невероятном. На машину скинулись аж 18 владельцев раскрученных аккаунтов.

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Дарят "черную красоту"

Своих подписчиков они просят полайкать их страницы, посты и 31 мая блогеры определят победителя. Вероятно, что другим активистам достанутся деньги – по 3 тысячи гривен.

Бывают случаи коммерческие, а бывает такой, как вот этот – просто за благодарность Вам! То есть здесь нет никаких организаторов и огромного списка спонсоров, а есть только 18 человек... сами скинулись, и приобрели для вас эту черную красоту,

– пишет один из организаторов розыгрыша.



Условия конкурса / Скриншот из инстаграма



На первый взгляд – это невероятный подарок / Скриншот из инстаграма



Подарок за активность / Скриншот из инстаграма

Машину привезли из США в плохом состоянии

Читатели блогеров просто в восторге от такой возможности, еще бы, машина "на шару".

Впрочем, один из тех, к кому пришла информация о розыгрыше решил проверить, какую же машину хотят подарить победителю. Оказалось, что ее привезли из США полностью разбитой и уже продавали в Украине.



Вот так она выглядела раньше / Фото из сайта RIA

Arsen Taylor в фейсбуке пишет, что это "обычный автохлам, который следовало бы утилизировать".

Сайт 24 канала обратился к блогерам, которые были упомянуты в этом материале, чтобы услышать их позицию.