Известный лоукостер начал акционную продажу билетов Киев – Вена: цены

Дочерняя компания венгерского лоукостера Ryanair Laudamotion начала продажу билетов из столицы Украины в столицу Австрии. Стоимость билетов стартует от 15 евро с одну сторону.

Улететь в Вену по акционной цене можно будет в июле и августе. Тогда как вылеты в мае, июне и октябре будут стоить от 20 евро в одну сторону.

Читайте также: Wizz Air возобновит полеты в Люблин: известно расписание и цена

Один пассажир может бесплатно взять с собой на борт только один предмет багажа размером до 40х25х20 сантиметров. Также компания предоставляет ряд дополнительных услуг: приоритет посадки, дополнительное количество вещей в салоне, количество багажа. Эти услуги оплачиваются дополнительно, например, чтобы выбрать место в самолете вам придется доплатить от 6 евро.

Стоимость билетов Киев – Вена

В целом авиакомпания осуществляет рейсы из Киева в Вену по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам. С подробным графиком рейсов и ценами можно ознакомиться здесь.

Что известно о Laudamotio?

Это австрийский лоукост, который был создан в марте 2018 года. Сейчас Laudamotion осуществляет 49 рейсов в 18 стран мира. Авиакомпания стремительно развивается и налаживает новые связи.

Стоит добавить, что Laudamotion активно конкурирует с другими авиакомпаниями, в частности Austrian Airlines и МАУ.