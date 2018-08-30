Известный российский актер Орлов загремел в базу "Миротворца"
Известный российский актер Дмитрий Орлов попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец" после посещения территории оккупированного Крыма.
Об этом говорится на сайте "Миротворца".
Читайте также: Российский актер Гоша Куценко попал в базу "Миротворца"
"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Незаконная гастрольная деятельность на территории аннексированного Крыма", – говорится в сообщении.
В частности, поводом для внесения Орлова в список лиц, приезд которых в Украину нежелателен, стало его выступление со спектаклем "Волшебные рогоносцы" в августе этого года на территории Крыма.
Дмитрий Орлов загремел в базу "Миротворца"
Отметим, актер известный по фильмам "Брат-2", "Сестры", "У Бога свои планы", "Доставить любой ценой" и другие. Также пробовал себя в роли режиссера, сценариста и телеведущего.
Напомним, ранее в базу "Миротворца" внесли российского актера Константина Хабенского. Причиной внесения в "Чистилище" указан тот факт, что актер в июле 2018 года принимал участие в фестивале "Алые паруса Артека", который проходил на территории оккупированного Крыма.
Выбор редакции
-
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на "поезд четырех столиц": ценысегодня, 09:55
-
Мужчина взял в заложники собственных детей в Киеве и угрожал применить оружие: подробностисегодня, 09:08
-
Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украинысегодня, 08:00