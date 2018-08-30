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Известный российский актер Орлов загремел в базу "Миротворца"

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Российский актер Дмитрий Орлов загремел в базу "Миротворца"
Российский актер Дмитрий Орлов загремел в базу "Миротворца" / Фото из открытых источников

Известный российский актер Дмитрий Орлов попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец" после посещения территории оккупированного Крыма.

Об этом говорится на сайте "Миротворца".

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"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Незаконная гастрольная деятельность на территории аннексированного Крыма", – говорится в сообщении.

В частности, поводом для внесения Орлова в список лиц, приезд которых в Украину нежелателен, стало его выступление со спектаклем "Волшебные рогоносцы" в августе этого года на территории Крыма.


Дмитрий Орлов загремел в базу "Миротворца"

Отметим, актер известный по фильмам "Брат-2", "Сестры", "У Бога свои планы", "Доставить любой ценой" и другие. Также пробовал себя в роли режиссера, сценариста и телеведущего.

Напомним, ранее в базу "Миротворца" внесли российского актера Константина Хабенского. Причиной внесения в "Чистилище" указан тот факт, что актер в июле 2018 года принимал участие в фестивале "Алые паруса Артека", который проходил на территории оккупированного Крыма.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Новости России Кино Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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