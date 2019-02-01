"Извините, я очень пьяный": во Львове водитель-нарушитель устроил две аварии

31 января сотрудники патрульной полиции заметили на дороге во Львове автомобиль BMW, который странно двигался, и приказали его водителю остановиться. Между тем тот решил убегать от патрульных и в результате спровоцировал две аварии.

Сначала его авто столкнулось с автомобилем Skoda, но, несмотря на это, останавливаться он не стал. И за несколько кварталов снова врезался, уже в другой автомобиль – Chevrolet, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции во Львовской области.

Читайте также: В центре Киева произошло масштабное ДТП с участием семи машин

Патрульные вызвали подмогу, поэтому нарушителя удалось заблокировали и в конце концов задержать. Тест показал, что содержание алкоголя в его крови превышало допустимый уровень в 17 раз.

Извините, что я такой пьяный. У меня мозги не работают,

– прокомментировал мужчина.

На задержанного составили шесть протоколов, а также постановление из-за отсутствия страхового полиса.

Смотрите видео: патрульные во Львове задержали пьяного водителя, который спровоцировал две аварии

Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафплощадку.