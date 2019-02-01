"Извините, я очень пьяный": во Львове водитель-нарушитель устроил две аварии
31 января сотрудники патрульной полиции заметили на дороге во Львове автомобиль BMW, который странно двигался, и приказали его водителю остановиться. Между тем тот решил убегать от патрульных и в результате спровоцировал две аварии.
Сначала его авто столкнулось с автомобилем Skoda, но, несмотря на это, останавливаться он не стал. И за несколько кварталов снова врезался, уже в другой автомобиль – Chevrolet, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции во Львовской области.
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Патрульные вызвали подмогу, поэтому нарушителя удалось заблокировали и в конце концов задержать. Тест показал, что содержание алкоголя в его крови превышало допустимый уровень в 17 раз.
Извините, что я такой пьяный. У меня мозги не работают,
– прокомментировал мужчина.
На задержанного составили шесть протоколов, а также постановление из-за отсутствия страхового полиса.
Смотрите видео: патрульные во Львове задержали пьяного водителя, который спровоцировал две аварии
Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафплощадку.