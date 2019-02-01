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      "Извините, я очень пьяный": во Львове водитель-нарушитель устроил две аварии

      58 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото

      31 января сотрудники патрульной полиции заметили на дороге во Львове автомобиль BMW, который странно двигался, и приказали его водителю остановиться. Между тем тот решил убегать от патрульных и в результате спровоцировал две аварии.

      Сначала его авто столкнулось с автомобилем Skoda, но, несмотря на это, останавливаться он не стал. И за несколько кварталов снова врезался, уже в другой автомобиль – Chevrolet, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции во Львовской области.

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      Патрульные вызвали подмогу, поэтому нарушителя удалось заблокировали и в конце концов задержать. Тест показал, что содержание алкоголя в его крови превышало допустимый уровень в 17 раз.

      Извините, что я такой пьяный. У меня мозги не работают,
      – прокомментировал мужчина.

      На задержанного составили шесть протоколов, а также постановление из-за отсутствия страхового полиса.

      Смотрите видео: патрульные во Львове задержали пьяного водителя, который спровоцировал две аварии

      Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафплощадку.

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Львова Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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