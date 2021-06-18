Об этом нардеп рассказал в программе "Перекрестный допрос". Василий Вирастюк отметил, что до недавнего времени получал пенсию за достижения в спорте.

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"Сейчас удивлю: это то, чему никто не верит, но до недавнего времени я был официально пенсионером. Это уже было в течение трех лет. Насобиралось у меня спортивного стажа. И моя пенсия, чтобы удивить, была 2 200 гривен", – сказал нардеп.

Вирастюк шутил о пенсии депутатов

Нардеп отметил, что, конечно, пенсия спортсмена отличается от депутатской зарплаты. Василий Вирастюк также рассказал, что находясь в роли пенсионера иногда шутил, когда спрашивали о том, не собирается ли он стать народным депутатом.

Я часто отвечал "Вы знаете, я бы в народные депутаты пошел только ради того, что бывшие народные депутаты получают хорошую пенсию, в отличие от меня",

– сказал Вирастюк.

Он рассказал, что имеет высшее звание в спорте, получил значительные достижения в этом деле и стал победителем – и это при такой мизерной пенсии. В то же время он отметил, что его цель как депутата совсем другая.

Интервью с Василием Вирастюком: смотрите видео 24 канала